Подмосковным кадетам объяснили, как алкоголь воздействует на организм человека

В кадетской школе-интернате с первоначальной летной подготовкой им. трижды Героя Советского Союза А. И. Покрышкина в городе Фрязино состоялось мероприятие, посвященное вопросам злоупотребления алкоголем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Лектор благотворительного фонда «Защити детей от наркотиков» выступила с обстоятельным рассказом, в котором подробно объяснила, как алкоголь воздействует на организм человека. Она привела множество примеров, разъяснив, какие изменения происходят на химическом и психологическом уровне при употреблении алкоголя.

Кроме того, лектор обсудила возможные побудительные мотивы, которые могут подтолкнуть молодежь к употреблению алкогольных напитков, такие как давление со стороны сверстников или желание выглядеть взрослыми.

Кадеты активно вовлекались в обсуждение темы: задавали вопросы, делились своими мыслями и мнением, что свидетельствовало о высоком интересе к проблеме. Обсуждение проходило в дружеской атмосфере, что способствовало открытости и свободному обмену мнениями. Это мероприятие стало не только возможностью узнать полезную информацию, но и шансом задуматься о своих выборах и последствиях, которые могут возникнуть в результате неправильных решений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.