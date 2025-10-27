Подмосковным ГУФСИН задержан мужчина, находившийся в федеральном розыске

Сотрудники отдела розыска оперативного управления ГУФСИН России по Московской области задержали осужденного, который с 2012 года находился в федеральном розыске за совершение особо тяжкого преступления. Об этом сообщила пресс-служба ГУФСИН России по Московской области.

В 2012 году задержанный житель Подмосковья был осужден Егорьевским городским судом Московской области за совершение преступления, предусмотренного ч.4. ст. 111, ч.3 ст. 163 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 11 лет. Однако на оглашение приговора суда осужденный не прибыл, тем самым уклонившись от отбывания наказания, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск.

Благодаря слаженной работе личного состава отдела розыска ГУФСИН России по Московской области во взаимодействии с сотрудниками ОМВД России по району Измайлово ВАО города Москвы осужденный К. был задержан. Как потом пояснил задержанный, в течение 13 лет неоднократно менял местожительство, перемещаясь из одного города в другой и работал разнорабочим в разных сферах.

После задержания осужденный гражданин проведет в местах лишения свободы 11 лет, назначенных ему ранее приговором суда.