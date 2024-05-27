Подмосковный центр «Рокот» предложил готовить бойцов для охраны школ и ТЦ
Фото - © Медиасток.рф
Инструктор центра специальной тактической и начальной военной подготовки «Рокот» в Подмосковье с позывным Пиночет сказал, что в центре могут готовить бойцов для охраны предприятий, школ, детских садов и торговых центров. Об этом сообщает РИА Новости.
«У нас инструкторов много, можем обучать еще людей», — добавил собеседник.
По его словам, обученные в центре охранники могут работать и для предотвращения терактов.
Центр находится в Подольске. Там проводят курсы начальной военной подготовки, специальной тактической подготовки и еще по ряду дисциплин. Обучение ведут ветераны боевых действий, врачи и сотрудники силовых структур.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.
Также глава региона ранее заявлял, что власти Подмосковья слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.