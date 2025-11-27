Подмосковный школьник представляет РФ на Китайской нацолимпиаде по математике

В городе Тайюань (Китайская Народная Республика) проходит Китайская национальная олимпиада по математике. Россию на интеллектуальном турнире представляют 6 школьников. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

В состав сборной команды РФ, утвержденный Минпросвещения РФ, вошли победители и призеры всероссийской олимпиады школьников, среди которых Иван Беляев, ученик школы «Новогорск» городского округа Химки.

Также в олимпиаде принимают участие Максим Большаков (Лицей-интернат № 2 Московского района г. Казани), Михаил Васильев (Лицей имени Н. И. Лобачевского КФУ), Иван Кокарев (Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска), Арина Прокудина (Физико-математический лицей № 31 г. Челябинска), Андрей Шишко (Лицей «Вторая школа» имени В. Ф. Овчинникова» г. Москвы).

По решению Минпросвещения России, руководителем сборной команды РФ назначен профессор факультета математики и компьютерных наук Санкт-Петербургского государственногоуниверситета Федор Петров. Заместители руководителя — педагог дополнительного образования Президентского физико-математического лицея № 239 Александр Кузнецов и студентка СПбГУ Галия Шарафетдинова.

Сборная команда РФ принимает участие в состязании в очном формате.

Китайская национальная олимпиада по математике продлится до 1 декабря. Она является тренировочной для участия в 67-й Международной математической олимпиаде, которая пройдет в Шанхае (Китай) в июле 2026 года. Шесть российских школьников примут в ней участие в очном формате.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию проявить себя», — уточнил Воробьев.