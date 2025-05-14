Подмосковный ритейлер стал лидером конкурса в торговле органическими продуктами

Комиссия по наградам в области органического производства, возглавляемая первым заместителем председателя Совета Федерации Андреем Яцкиным, определила победителей IV Национального органического конкурса. Конкурс организован Советом Федерации совместно с Министерством сельского хозяйства и Роскачеством при поддержке Фонда «Органика». В их числе торговая сеть из Московской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

В номинации «Лидер розничной торговли органической продукцией» — дистанционные продажи большинство голосов победил подмосковный ритейлер ООО «Ашан».

Торжественное награждение победителей запланировано на 5 июня на Тверской площади в Москве, где также пройдет фермерская ярмарка, приуроченная к Форуму тружеников села.

Конкурс направлен на поощрение достижений в области производства и реализации органической продукции, повышение информированности потребителей об этом виде товаров и на выявление и распространение лучших практик в сфере органического производства.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.