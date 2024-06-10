Подмосковный производитель товаров для садоводства присоединился к нацпроекту

К нацпроекту «Производительность труда» присоединилась компания «Агрофирма «Бунятино». Предприятие занимается выращиванием овощей в открытом грунте с последующим хранением, переработкой и доставкой заказчикам. Об этом сообщает пресс-служба министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На предприятии прошло стартовое совещание. В качестве пилотного потока был выбран процесс переработки картофеля на производстве, в котором компания видит потенциал для улучшений. Теперь сотрудникам предприятия при поддержке экспертов регионального центра компетенций (РЦК) Московской области предстоит провести диагностику производственных процессов.

В течение первого месяца команда проведет картирование потока и выявит проблемные зоны в складских, офисных и логистических процессах потока, чтобы определить возможности для оптимизации и улучшений. После этого команда приступит к их оптимизации.

В рамках реализации нацпроекта на потоке планируется сократить время протекания процесса на 12%, уменьшить запасы незавершенного производства на 15% и увеличить эффективность персонала на 20%.

Заявку на участие в нацпроекте «Производительность труда» можно подать через портал производительность.рф или обратившись в РЦК Московской области.

Больше о поддержке бизнеса можно узнать на инвестпортале Московской области и в telegram-канале Мининвест Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно оказывать всевозможную поддержку бизнесу.

«Считаю это важным, интересным, и у нас, у каждого главы, у каждого члена команды по отраслям стоит задача максимально оказывать поддержку бизнесу. <…> Любое предприятие сталкивается с огромным количеством проблем, вызовов, которые необходимо решать», — отметил Воробьев.