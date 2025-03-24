Подмосковный производитель стал лауреатом конкурса качества воды и напитков

В Российском биотехнологическом университете (РОСБИОТЕХ) состоялось ежегодное заседание международного дегустационного экспертного жюри в рамках конкурса качества воды и безалкогольной продукции «РОСГЛАВВОДА — Главная Вода России». Мероприятие собрало экспертов из научного и бизнес-сообществ, целью которого стало оценка качества продукции, представленной российскими производителями, сообщает пресс-служба регионального Минсельхозпрода.

По результатам дегустаций, президиум экспертного жюри решил наградить бронзовой медалью компанию ООО «Северный Пивовар» в категории «Вода питьевая негазированная».

В состав жюри вошли 43 специалиста, среди которых были высококвалифицированные эксперты — доктора и кандидаты наук. В этом году на конкурс было представлено 151 образец воды и безалкогольной продукции, поступивших от 57 российских компаний из различных регионов страны, включая Московскую область, Республику Татарстан, Ростовскую, Оренбургскую, Кемеровскую, Свердловскую и Вологодскую области.

Конкурс «РОСГЛАВВОДА» не только способствует повышению стандартов качества на российском рынке, но и служит важной площадкой для продвижения и популяризации продукции.

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