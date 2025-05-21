Подмосковный производитель мясной продукции из Клина начал поставки в Беларусь

Продукция Клинского мясокомбината начала поступать на рынок Республики Беларусь. Линейка представлена в одной из ведущих торговых сетей страны — «АЛМИ», что свидетельствует о высокой конкуренции и растущем интересе к качественным российским продуктам на белорусском рынке. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

На сегодняшний день в ассортименте белорусских магазинов можно приобрести около 10 позиций продукции, произведенной «Клинским», который входит в группу компаний «ПРОДО». В числе предложенных товаров — сырокопченые деликатесы в нарезке: шейка, балык, бекон и окорок «Черный Кабан». Также доступны популярные колбасы, такие как «Сальчичон», «Испанская», «Брауншвейгская», «Еврейская» и «Коньячная». Кроме того, в ассортимент включено ассорти из колбасы «Чоризо» и сервелат «Черный Кабан».

Ассортимент был сформирован с учетом особенностей белорусского потребительского спроса и специфики местного ритейла, чтобы максимально соответствовать вкусам и требованиям покупателей. В будущем предприятие планирует расширять линейку продукции и увеличивать объемы поставок в Беларусь, что позволит укрепить позиции российского бренда на соседнем рынке.

Сейчас «Клинский» — один из крупнейших производителей колбасных изделий в России, выпускающий свыше 150 наименований продукции, включая вареные, копченые и сырокопченые колбасы, сосиски и деликатесы. Под брендами «Клинский» и «Черный Кабан» продукция поставляется во все федеральные сети Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга, а экспорт осуществляется в Казахстан, Армению и Азербайджан.

В 2023 году стартовал масштабный проект модернизации, включающий запуск нового цеха нарезки, увеличение производительности и расширение линейки продукции. В результате объем производства продукции в нарезке удвоится, а общий объем производства компании увеличится примерно на треть. Это позволит укрепить свои позиции как на внутреннем, так и на международном рынке, а также обеспечить потребности растущего спроса на качественные мясные деликатесы.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье работают и развиваются белорусские компании. Каждое предприятие власти области стараются сопровождать и поддерживать.

«Беларусь — один из наших главных торгово-экономических партнеров по экспорту электрических машин, оборудования, продуктов питания и продукции АПК, наземного транспорта. 25% нашего валового регионального продукта — это торговля», — добавил Воробьев.