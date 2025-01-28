Подмосковный проект «Выходи решать!» получил грант на реализацию

Финалисты и победители Национальной премии «Россия — страна возможностей» получили более 20 млн рублей от Фонда президентских грантов на реализацию инициатив, направленных на популяризацию науки, спорта, патриотического воспитания и поддержку людей с ОВЗ, сообщает пресс-служба организаторов премии.

С помощью денежных средств удастся масштабировать Всероссийскую контрольную для увлеченных наукой — «Выходи решать!»; создать спортивно-патриотический фестиваль, где гости и команды поучаствуют в мастер классах от ВСКС РФ, сотрудников спецназа, участников СВО, инструкторов по подготовке людей к военной службе, познакомятся с известными спортсменами, именитыми военными; а также подготовить ряд незрячих тестировщиков доступности государственных и коммерческих сайтов.

Проект «Выходи решать!», руководителем которого является финалистка Национальной премии Вероника Якубович из города Долгопрудный Московской области, получил поддержку Фонда президентских грантов. На реализацию контрольной выделено 12,5 млн рублей, что позволит провести мероприятие еще масштабнее и ярче.

Ожидается, что в 2025 году контрольная соберет более 100 тысяч участников, которые смогут проверить свои знания в школьных дисциплинах при решении интересных и необычных задач. В рамках проекта будут работать более 50 крупных опорных площадок и 800 дополнительных площадок по всей России.

«Выходи решать!» — это уникальный проект, объединяющий тысячи людей, увлеченных наукой. Контрольная популяризирует естественно-научное образование и показывает, что решать задачи может быть интересно, а знания применимы на практике в реальной жизни. Проект включает в себя пять треков: математика, физика, информатика, биология и астрономия. Каждый трек наполнен интересными и понятными заданиями, которые смогут решить все — от школьников до взрослых.

«В 2025 году мы планируем охватить еще больше очных площадок, где люди могут написать контрольную. Наши задачи — популяризовать идею интеллектуального досуга и создать один из лучших научно-популярных проектов в России, направленный на повышение интереса к естественно-научным дисциплинам. Из года в год контрольную чаще всего пишут старшеклассники, хотя мы ждем и их родителей тоже. Основной бонус контрольной — это не польза, а радость, которую она приносит. Выходи решать! – это научный праздник, без плохих оценок, где вместо стандартных заданий — веселые и познавательные задачи о повседневной жизни, а еще участники могут получить подарки и принять участие в разнообразных внеурочных мероприятиях», — поделилась Вероника Якубович.

Общественная организация финалиста Национальной премии Сергея Почтарева из Орловской области получила грант на проект спортивно-патриотического фестиваля «Закон Доблести», который состоится в 2025 году, в спортивном эко-парке «Новый Легост» Орловской области. Данный проект — это объединение с основным проектом Сергея «Тропа Героев», который в 2022 году стал победителем всероссийской премии «Патриот-2022» в номинации «Лучший спортивный патриотический проект России», финалистом международной премии #МЫВМЕСТЕ, лучшим спортивным проектом Орловской области, лучшим социальным проектом России в сфере ЗОЖ, а также вошел в ТОП-100 проектов Фонда президентских грантов.

«Идея появилась несколько лет назад. Первый пробный молодежный фестиваль „Закон доблести“ проводили в 2023 году, при поддержке „Росмолодежи“. Идея связана и с тем, что я сам бывший сотрудник и ценю то, что делают люди — формы, порядок, быт, слаженность и взаимодействие. Этот проект создан для сплочения людей, единения вокруг общих правильных целей и смыслов, повышения престижа воинской службы. Участников ждут соревнования по спортивному ориентированию, мастер-классы от сотрудников специальных подразделений, военных, а также близких к этой сфере людей, забеги с препятствиями „тропа героев“ для детей и взрослых. Слоган фестиваля „в доблести есть надежда“. И это важные слова, ведь доблесть и честь — это те качества, которыми должен обладать человек в нашей стране и чего сейчас порой очень не хватает», — отмечает Сергей Почтарев.

Грант на поддержку проекта также выиграла некоммерческая организация незрячих, с которой взаимодействует победитель Национальной премии Илья Лебедев из Нижегородской области. Проект «Драйверы цифровой инклюзии» направлен на создание модели подготовки специалистов по тестированию веб-ресурсов на невизуальную доступность для органов власти и ИТ-компаний из числа опытных незрячих пользователей компьютеров и смартфонов. Илья с командой организовали им письма поддержки, будут помогать в проведении обучающего курса для незрячих тестировщиков. Потом, благодаря ресурсам Цифровой России, будут выстраивать модель трудоустройства или в любом другом виде учить новых специалистов работе госорганов и компаний по адаптации сайтов.

«Мы помогали организации незрячих с подготовкой грантовой заявки и с письмами поддержки. Организация обучения, стажировок и содействие в трудоустройстве — тоже на нас. Мы, получается, связка НКО с государством и ИТ-бизнесом. Наша команда будет готовить незрячих тестировщиков доступности государственных и коммерческих сайтов. Такие специалисты сейчас в цене. Их работа — пример того, как проблемы недоступности интерфейсов становятся профессией и источником дохода людей с инвалидностью», — говорит Илья Лебедев.

Национальная премия «Россия — страна возможностей» прошла в России впервые в 2024 году. Она призвана выявить и поддержать тех жителей страны, кто своими действиями запускает положительные изменения, реализует и ежедневно создает возможности для самореализации жителей нашей страны.

За 1,5 месяца было собрано 33 795 заявок от участников из 27 стран мира. Из их числа были выбраны 99 финалистов в 13 номинациях, для которых открылись возможности обмена опытом и реализации совместных творческих проектов с единомышленниками, участия в масштабных событиях в различных регионах России, а также для прохождения образовательной программы от президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Премия призвана показать, что лауреаты — это реальные люди, которые столкнулись с трудностями, но не сдались и продолжили идти к своей мечте. Победители были выбраны на основе оценки экспертного совета, состоящего из более чем 200 экспертов, а также по результатам народного голосования, в котором приняло участие более 200 тысяч жителей со всей страны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.