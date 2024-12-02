Подмосковный проект «Активное долголетие» объявил о старте новых зимних активностей

С первого дня зимы проект губернатора Подмосковья «Активное долголетие» традиционно объявил о старте новых зимних активностей. Об этом сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«В губернаторском проекте «Активное долголетие» стартовал, наверное, самый долгожданный — зимний сезон. В топе традиционно — каток, снегоходы, лыжи, но в этом сезоне мы постарались удивить — будет бенди и брумбол. Отмечу, что сегодня проект объединил порядка 380 тыс. пенсионеров», — рассказывает вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Ежегодно в проекте «Активное долголетие» вводят множество новых и сезонных развлечений. Например, эта зима порадует пенсионеров такими видами деятельности как: скиджоринг — это катание на лыжах с собаками или снегоступинг — прогулки в парке на снегоступах.

Участников проекта ждет не только двигательная активность, но и познавательная. По запросам долголетов этой зимой будет проводиться серия мастер-классов по приготовлению согревающего напитка глинтвейна и новогодних сувениров. А особую радость и просто веселым развлечением станут мыльные пузыри на морозе.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины старшее 55 лет, а также мужчины старше 60 лет. Всю информацию можно найти на портале dolgoletie.mosreg.ru.

В Подмосковье 250 тыс. человек принимают участие в проекте губернатора Московской области Андрея Воробьева «Активное долголетие». Появляется все больше мест, где можно активно проводить свободное время.

«Приятно, что это движение у нас развивается во многом благодаря командам глав на местах. Именно там, когда приходят тренер, инструктор, человек, который может объединять старшее поколение, жизнь там кипит, и я лично слышал, и бывал. В центрах получают много положительных отзывов», — сказал Воробьев.