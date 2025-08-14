Подмосковный портал «Добродел» поможет продлить карту «Стрелка» учащегося

Учащимся необходимо вовремя подтвердить транспортную карту «Стрелку», чтобы сэкономить на проезде в новом учебном году. Сделать это можно через мобильное приложение Добродел, сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.

Для этого нужно открыть приложение «Добродел» и перейти в раздел «Услуги» — «Все услуги» — «Прочее» — «Обслуживание единых транспортных карт Стрелка». Далее необходимо выбрать цель обращения — «Подтверждение права на льготу в целях разблокировки единых транспортных карт льготной тарификации», заполнить и отправить заявление. Подать заявление нужно до 25 августа.

Если «Стрелка» привязана к карте «МИР», то нужно подать заявку на активацию льготы на проезд по банковской карте «МИР». Сделать это можно будет уже после 25 августа.

Учащимся школ и колледжей Подмосковья не надо подавать заявление, им льготу продлят автоматически.

Скачать мобильное приложение портала «Добродел» можно по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.