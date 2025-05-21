Подмосковный пятиклассник выступил в финале Всероссийского конкурса «Живая классика»

Ученик 5 класса школы Nº3 городского округа Жуковский Александр Татарников принял участие в финале Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика», который состоялся в международном детском центре «Артек». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Пятиклассник прочитал произведение Марины Дружининой «Звоните, вам споют!» и по итогам конкурса был награжден дипломом финалиста. Также он получил подарок от фонда «Живая классика» и его партнеров — сертификат на обучение в онлайн-школе «Фоксфорд».

Всероссийский конкурс юных чтецов «Живая классика» проводится уже в 14-й раз. Это крупнейший литературно-театральный проект для школьников, в рамках которого участники исполняют наизусть фрагменты прозаических произведений. Ежегодно в конкурсе принимают участие более 2,5 млн детей.

В Московской области отборочные этапы проходили с января по апрель. В них приняли участие более 2 тыс. школьников из 54 муниципалитетов региона. Из них 133 лауреата вышли в региональный этап, а трое победителей получили право представлять Подмосковье на Всероссийском финале в «Артеке».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.