Подмосковный парк «Бронницкий луг» посетили более 7,5 тыс человек с 1 по 19 марта

С 1 по 19 марта парк «Бронницкий луг» в городском округе Бронницы стал популярным местом для отдыха, привлекая свыше 17 тысяч посетителей. На прошлой неделе посещаемость составила 7,5 тыс. человек. Об этом сообщили в пресс-службе министерства благоустройства Московской области.

В 2023 году в Бронницах был открыт современный парк отдыха «Бронницкий луг», который расположился вокруг озера Бельское от Крымского моста до соседнего Старичного озера. Создание этой рекреационной зоны стало возможным благодаря федеральной программе «Формирование комфортной городской среды», направленной на улучшение качества жизни в городах.

Парк встречает своих гостей красивой входной группой с Советской улицы, где предусмотрено парковочное пространство на 50 машино-мест. Внутри парка сформирована удобная сеть пешеходных дорожек, выполненных из плитки, асфальта и гранитного отсева, что делает прогулки комфортными и приятными.

Для любителей активного отдыха в «Бронницком луге» обустроены спортивные зоны, включая площадки для волейбола и баскетбола, а также воркаут-зону. В непосредственной близости от спортивных объектов располагается арт-объект «Маяк», который добавляет оригинальности парку. Для экстремалов предусмотрены скейт-парк и памп-трек, что делает парк привлекательным для молодежи.

Кроме того, в парке созданы уютные места для тихого отдыха, установлены малые архитектурные формы, такие как скамьи, урны и велопарковки. Для детей открыты игровые площадки с разнообразными элементами, что позволяет родителям спокойно наслаждаться временем на свежем воздухе. Также в парке размещены деревянные беседки, пляжная зона с шезлонгами, лодочной станцией и павильоном проката лодок.

Для проведения городских мероприятий оборудована событийная площадь со сценой и амфитеатром, что открывает возможности для организации различных культурных и развлекательных мероприятий. Парк «Бронницкий луг» стал важным центром общественной жизни города, предоставляя жителям и туристам комфортное пространство для отдыха и активного времяпрепровождения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.