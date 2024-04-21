Подмосковный омбудсмен помог предпринимателю выиграть суд

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Московской области Владимир Головнев помог предпринимателю решить судебный спор, сообщили в пресс-службе омбудсмена.

В сентябре 2023 года к бизнес-омбудсмену обратился индивидуальный предприниматель с просьбой принять участие в деле, рассматриваемом Арбитражный судом города Москвы.

Между заявителем и филиалом Фонда пенсионного и социального страхования по Москве и Московской области был заключен контракт на поставку кресла-коляски с электроприводом для инвалида.

При поставке товара фондом проведена его проверка, в ходе которой выявлены несоответствия комплектности и качества поставленного товара требованиям, предусмотренным техническим заданием.

Предприниматель привлек независимого эксперта для проведения независимой товароведческой экспертизы поставленного товара с присутствием представителей филиала фонда, по результатам которой установлено соответствие фактических характеристик коляски указанным в контракте.

На основании экспертного заключения предприниматель обратился в филиал фонда с требованием исполнения обязательств по контракту, на которое ему было указано на ранее выявленное сотрудниками филиала фонда несоответствие товара техническим и функциональным характеристикам, а также предложено расторгнуть контракт по соглашению сторон.

Предприниматель был вынужден обратится в суд и к уполномоченному.

18 апреля 2024 года Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск предпринимателя полностью — сумму в размере более 780 тысяч рублей, и обязал филиал Фонда Пенсионного и социального страхования по г. Москве и Московской области выполнить условия контракта.

Как ранее сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям, он считает важным и дальше сопровождать все процессы, которые сопутствуют поддержке бизнеса.



«Я благодарен правоохранительному блоку, прокуратуре, МВД, судебной системе за то, что также внимательно сопровождаются темы, которые позволяют предприятию чувствовать себя уверенно», — сказал губернатор.