Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская провела встречу с участниками СВО

В одном из подмосковных военных госпиталей прошла встреча уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской и заместителя военного прокурора военной прокуратуры Солнечногорского гарнизона Сергея Жовнирука с участниками СВО. Бойцам рассказали о действующих федеральных и региональных мерах поддержки, на которые они имеют право, сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«У одного из участников встречи праздник — день рождения, мы с радостью его поздравили. Настроение у ребят хорошее, настрой боевой. Вопросов было много, в основном касались выплат, мер соцподдержки и других тем. Например, один из бойцов уточнил, есть ли возможность трудоустроить его маму, как участника системы долговременного ухода. Все волнующие участников встречи вопросы, которые требуют детального рассмотрения, взяли в письменном виде. В госпитале условия максимально комфортные, чувствуется индивидуальный подход к каждому пациенту, хочется пожелать нашим ребятам крепкого здоровья, чтобы они поскорее восстановились», — сказала Фаевская.

Если права нарушаются, можно направить жалобу или обращение уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской через МФЦ, с использованием в формы «Обратиться к Уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья или направить письмо Почтой России по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.