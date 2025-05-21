Подмосковный омбудсмен Ирина Фаевская провела встречу с участниками СВО

Омбудсмен Подмосковья Ирина Фаевская посетила филиал № 5 ФГКУ 1586 Минобороны России, где проходят лечение участники специальной военной операции. Омбудсмен совместно с заместителем военного прокурора Солнечногорского гарнизона Сергеем Жовнируком провели встречу с бойцами. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«На встрече рассказала нашим бойцам о своей деятельности, о том, как и по каким вопросам можно ко мне обратиться. Также рассказала о действующих мерах поддержки, на которые они имеют право. Ребята задали все волнующие их вопросы, те вопросы, которые требуют детального рассмотрения, взяли у них в письменном виде», — сказала Ирина Фаевская.

Если ваши права нарушаются, вы можете направить жалобу или обращение уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской через МФЦ, с использованием в формы «Обратиться к Уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья или направить письмо Почтой России по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский округ, д. Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.