Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась с водителями скорой медпомощи

Встреча с водителями «скорой» прошла на красногорской подстанции Московской областной станции скорой медицинской помощи. В мероприятии приняли участие председатель Московской областной организации профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова, заместитель министра здравоохранения Московской области Андрей Раздорский и главный врач Московской областной станции скорой медицинской помощи Константин Маслов. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Ко мне обратились водители скорой медицинской помощи с коллективной жалобой по разным причинам, основная из которых — снижение заработной платы. Мы оперативно организовали встречу с заявителями, тщательно изучили ситуацию. Подтверждения нарушений прав водителей «скорой» мы не выявили», — сказала Ирина Фаевская.

На встрече обсудили также текущие вопросы, затрагивающие труд и отдых водителей автомобилей скорой медицинской помощи. Больше всего водителей волнует вопрос ремонта автомобилей, его оперативность, наличие и качество запасных частей.

В последнее время водители отмечают трудности, вызванные нестабильной работой навигации, что связано с внешними причинами. Также обсудили дислокацию в соседние округа; было отмечено, что подмосковная скорая — это одна организация, единый организм и дислокация является помощью округам, испытывающим большую нагрузку.

«В ходе диалога водительский коллектив получил ответы на волнующие их вопросы. Радует, что тема зарплаты урегулирована и больше не встает на встречах с коллективом», — подытожил встречу главный врач подмосковной скорой Константин Маслов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.