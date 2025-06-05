Подмосковный омбудсмен Фаевская встретилась с участниками СВО

В одном из подмосковных учреждений здравоохранения прошла встреча уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской с участниками специальной военной операции. Уполномоченный по правам человека в Московской области рассказала бойцам о льготах, на которые имеют право участники СВО, ответила на интересующие их вопросы. Об этом сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

«Мы регулярно организуем такие встречи с нашими бойцами, находящимися на лечении. Для нас важно поддерживать их, быть в курсе их переживаний и вопросов, которые их волнуют, а также понимать, как мы можем помочь. Стараемся оказать всевозможную поддержку, привозим подарки, ведь важно, чтобы они ощущали нашу заботу», — сказала Фаевская.

Напомним, если ваши права нарушаются, вы можете направить жалобу или обращение уполномоченному по правам человека в Московской области Ирине Фаевской через МФЦ, с использованием в формы «Обратиться к Уполномоченному» на сайте омбудсмена Подмосковья или направить письмо Почтой России по адресу: 143082, Московская область, Одинцовский г. о., д. Раздоры, Рублево-Успенское шоссе, 1-й км, д. 1, корп. А.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.