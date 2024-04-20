Подмосковный метрологический институт оценили на федеральном уровне

ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений» (ВНИИФТРИ) Росстандарта, расположенный в подмосковном Солнечногорске, посетила федеральная делегация во главе с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. Об этом рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области.

ФГУП «ВНИИФТРИ» имеет давнюю историю: институт был основан в 1955 году.

«Предприятие входит в число более чем 50 компаний Московской области, специализирующихся на производстве аппаратуры и средств измерения. Это сильнейшее предприятие, обладающее мощным производственным и научно-техническим потенциалом, представляющее большое значение для развития производственного и оборонного комплекса всей страны, имеющее и продолжающее воспитывать ценный кадровый резерв», — рассказала Екатерина Зиновьева.

С 2016 по 2023 год институт принимает участие в подпрограмме «Социальная ипотека» госпрограммы Московской области «Жилище». Субсидию при поддержке региона уже получили двое молодых ученых-сотрудников ФГУП «ВНИИФТРИ».

Институт активно развивается и недавно здесь завершилась реализация крупных проектов по созданию новых эталонных комплексов.

В 2023 году ФГУП «ВНИИФТРИ» ввел в эксплуатацию многофункциональный гидроакустический измерительный комплекс, что позволило повысить качество метрологического обеспечения водных объектов, внедрить новый комплекс технологий высокоточных гидроакустических измерений.

«Благодаря поддержке, оказываемой государством в лице министерства промышленности и торговли, а также высокому научно-техническому потенциалу и широким производственным возможностям ВНИИФТРИ Росстандарта на сегодняшний день является одним из ведущих научных центров России. Непрерывная работа по актуализации эталонной базы страны, разработке и развитию новых технологий и научных школ позволяют институту вносить существенный вклад в поддержание промышленного потенциала и развитию технологического суверенитета России», — отметил генеральный директор ФГУП «ВНИИФТРИ» Сергей Донченко.

Сегодня в перечне продукции, выпускаемой ФГУП «ВНИИФТРИ», высокоточное измерительное оборудование собственных разработок, среди которых ключевыми и наиболее востребованными в отечественной экономике являются осциллографы с полосой пропускания 1 ГГц, ваттметры и другое измерительное оборудование и установки.

Также институт оказывает услуги по поверке и калибровке средств измерений, разработке и аттестации методик выполнения измерений, проводит испытания средств измерений, метрологическую экспертизу проектов и многое другое.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что правительство Подмосковья будет внимательно следить за развитием предпринимательства и поддержкой бизнеса в городских округах.

«Без ресурсов, без экономики вряд ли удастся осуществить какой-то прорыв, поэтому я прошу и дальше осуществлять эту работу, а мы будем за ней внимательно следить», — отметил глава Подмосковья.