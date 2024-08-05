Подмосковный лесничий обнаружил необычное семейство белых грибов

С наступлением августа пришло время тихой охоты в Подмосковье. Особую радость любителям этого времяпрепровождения доставляют белые грибы. Сотрудник Звенигородского филиала ГКУ МО «Мособллес» Владимир Кабак поделился своей небывалой находкой. В его лукошке оказалось семейство с крепкими узами — на шляпке большого гриба - «родителя» укоренился «малыш». Об этом сообщает пресс-служба регионального Комлесхоза.

Всем любителям тихой охоты напоминают о бережном отношении к дарам леса. Аккуратно нужно срезать найденные грибы, не нарушая грибницу. Совсем маленькие лучше не трогать, чтобы они разрослись. Собранные грибы сразу нужно очистить от приставшей земли, листьев, хвои, травы и другого мусора. Укладывать в корзину правильнее шляпками вниз, так они лучше сохранятся. Относитесь к грибам с осторожностью — не срезайте неопознанные, а только те, в которых вы уверены.

При посещении лесов необходимо соблюдать пожарную и санитарную безопасность. Нельзя мусорить и разводить костры.

В соответствии со ст. 99 лесного кодекса Российской Федерации лица, виновные в нарушении лесного законодательства, несут административную, уголовную ответственность в порядке, установленном законодательством РФ. Для физических лиц предусмотрены штрафы до 60 000 рублей, для юридических лиц — до 2 млн рублей.

Кроме того, помимо штрафов статьей 100 Лесного кодекса РФ предусмотрено возмещение вреда, причиненного лесам и находящимся в них природным объектам.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.