Подмосковный КПО «Нева» за три года работы обработал 1 350 тыс тонн отходов

Сегодня свой День рождения празднует комплекс по переработке отходов «Нева», расположенный на территории городского округа Солнечногорск. За три года работы подмосковный КПО «Нева» переработал 1 350 тыс тонн отходов, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Мощность полигона — 500 тыс. тонн в год. За три года работы прошло обработку 1 350 тыс. тонн ТКО.

70% отходов идет на переработку — 10-15% вторсырье; 30% отходов компостируется в техногрунт; 13% отходов направляется на топливо из отходов.

В ежедневной работе задействованы 270 единиц оборудования, в том числе барабанные сепараторы для сортировки фракций по размеру, магнитные и вихретоковые сепараторы для отбора металлов, баллистические и оптические сепараторы и сканеры для выборки разных видов пластика и макулатуры.

На КПО впервые в России применен туннельный способ компостирования в закрытом здании. Технология предусматривает стабилизацию органичной фракции в техногрунт, который в дальнейшем может применяться для рекультивации поврежденных земель, в строительных и дорожных работах.

Ранее глава региона Андрей Воробьев подчеркнул важность сбора вторсырья.

Воробьев поблагодарил глав за эффективную работу по этому вопросу, которую можно наблюдать как визуально, так и технологически. Однако, по словам губернатора, всегда есть к чему стремиться.

«Еще нужно сделать акцент на сборе вторсырья. Вы помните, когда мы заходили на тему создания, по сути, индустрии утилизации твердых бытовых отходов, важны компоненты во всем мире <…> и, в частности, у нас — это сортировка», — заявил Воробьев.