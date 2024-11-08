Подмосковный кондитер поучаствовала в создании трехметрового торта для Плющенко

Торжественное открытие масштабного новогоднего тура ледового шоу «Щелкунчик», организованного продюсером Яной Рудковской и прославленным фигуристом Евгением Плющенко, состоялось 2 ноября. Мероприятие, приуроченное ко дню рождения Плющенко, прошло на площадке Live Arena и обещает стать центральным событием предстоящего зимнего сезона, сообщает пресс-служба администрации горокруга Клин.

Праздничную атмосферу дополнил впечатляющий сюрприз огромный торт высотой 3 метра, весом более 200 кг в форме сказочного замка, созданный Верзуновой Алиной из города Клин и лучшими кондитерами со всей России, под чутким руководством Марины и Максима Синицких. Стоимость торта составляет более 2 млн рублей. Гости шоу смогли насладиться не только яркими постановками, но и полакомиться произведением кулинарного искусства, ставшего одной из главных событий этого вечера.

«Этот торт единственный и уникальный тем, что он олицетворяет Россию, Российскую империю и настоящая волшебная сказка сейчас будет на льду, Вы не поверите, но этот торт», — комментирует продюсер шоу Яна Рудковская.

Шоу, поставленное по мотивам классического балета П. И. Чайковского, оживает на льду благодаря мастерству Александры Трусовой, исполняющей роль Мари, и юного Саши Плющенко, который предстает в образе Щелкунчика. В программе — уникальные трюки и знаменитые «многооборотные» прыжки Трусовой, обновленные классические костюмы, а также специально созданный для шоу круглый лед, над которым загорается «звездное небо».

В постановке также участвуют известные фигуристы, включая Дмитрия Алиева, Александра Самарина, Макара Игнатова, сестер Веронику и Алену Жилиных, Софью Титову и Софию Сарновскую. Режиссером шоу стал Сергей Филин, а хореографом-постановщиком — Никита Михайлов.

Ледовое шоу «Щелкунчик» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив уже в ближайшие дни отправится в большой тур по стране, чтобы подарить сказку зрителям в разных уголках России.

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