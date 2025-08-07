Подмосковный комплекс по переработке отходов делится опытом с Рязанской областью

Делегация из Рязанской области посетила комплекс по переработке отходов «Нева», расположенный в городском округе Солнечногорск. Об этом сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Подмосковья.

Цель — ознакомиться с передовыми технологиями обращения с отходами.

В ходе визита участники изучили работу всех производственных участков комплекса. Полученные знания будут использованы при создании современной инфраструктуры обращения с отходами в Рязанской области.

КПО «Нева» продемонстрировал впечатляющие показатели эффективности работы. Автоматизация производственных процессов достигает 83% — это максимальный показатель в отрасли. Весь технологический комплекс соответствует международным стандартам качества.

Здесь также осуществляется стопроцентная сортировка поступающих отходов. В результате переработки:

10–15% отходов превращаются во вторичное сырье;

30% перерабатывается в техногрунт;

25% преобразуется в альтернативное топливо;

менее 50% неперерабатываемых фракций направляется на захоронение.

Достигнутый уровень экологической эффективности полностью соответствует целям национального проекта «Экологическое благополучие». Комплекс служит примером успешного внедрения современных технологий в сфере обращения с отходами.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.