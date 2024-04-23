сегодня в 19:31

Подмосковный колледж стал победителем нацпремии в сфере профориентации

На ВДНХ состоялась церемония награждения лауреатов национальной премии в области профориентации «Россия — мои горизонты». Премия является частью проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов «Билет в будущее». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

Красногорский колледж стал победителем в номинации «Лучший проект в области профориентации в безопасной среде». Проект «Профессии мужества и отваги» на конкурсе представляла директор Волоколамского филиала Наталья Вязовская.

На конкурс поступило более 3 тыс. заявок из разных регионов России. Эксперты отобрали 70 лучших проектов, которые боролись за победу в 25 номинациях. Участниками стали педагоги, авторы корпоративных практик, методик, научных работ в сфере профориентации, а также авторы индивидуальных школьных проектов.

Премия присуждается за лучшие проекты и инициативы в области профориентации, которые помогают школьникам выбрать будущую профессию.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.