Подмосковный колледж победил в рейтинге организаций, работающих с инвалидами

8 ноября 2024 года Федеральный методический центр по инклюзивному образованию подвел итоги рейтинга базовых профессиональных образовательных организаций субъектов РФ за 2023 год. Рейтинг отражает эффективность работы с лицами, имеющими инвалидность и ограниченные возможности здоровья. Профессиональная образовательная организация Московской области на базе подмосковного колледжа «Энергия» заняла 1 место среди 146 организаций со всей России, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

БПОО обеспечивает функционирование региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в РФ. Также координирует деятельность образовательных организаций в регионе по вопросам профориентации, сопровождения и содействия в трудоустройстве лиц с инвалидностью и ОВЗ.

Поздравляем колледж «Энергия» с таким успехом и желаем дальнейшего развития и реализации всех намеченных целей.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.