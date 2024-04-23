Подмосковный колледж «Энергия» присоединился к акции «Тотальный диктант»

Студенты 1 и 2 курсов структурных подразделений Реутова, Балашихи и Богородского округа колледжа «Энергия» присоединились к акции «Тотальный диктант». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Акция в колледже прошла под девизом выражения любви к языку и культуре России. Писательница Анна Матвеева прочитала свой текст в Томске в конгресс-центре «Рубин». «Тотальный диктант» — это очень хорошая история, причем не только про грамотность и русский язык. Этот проект объединяет людей», — сказала журналистам писательница перед началом акции.

Преподаватели «Энергии» на внеурочных занятиях делают упор на воспитательную часть, постоянно напоминая студентам, что русский язык — основа нашего культурного кода. Сокровище из сокровищ и одно из немногого, что по-настоящему объединяет разбросанных по всему миру представителей нашего роду-племени.

2024 год является юбилейным годом диктанта — данной акции исполняется 20 лет. Диктант можно написать как онлайн, перейдя по ссылке, авторизоваться на сайте и написать диктант, так и офлайн, в каждом городе организованы площадки для написания диктанта.

Результаты диктанта будут опубликованы на официальном сайте после 25 апреля.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.