Подмосковный колледж «Энергия» отметил 225 лет со дня рождения Пушкина

В день рождения великого русского поэта Александра Пушкина в учебных заведениях Реутова, Балашихи и Богородского колледжа «Энергия» прошли торжественные мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Этот международный праздник был учрежден ООН в 2010 году и признан государственным в России в 2011 году. В честь 225-летия со дня рождения поэта в библиотеках колледжа состоялись литературные гостиные, где участники могли узнать о родословной Пушкина и интересных фактах его жизни и творчества. Прошли также открытые классные часы, в ходе которых студенты обсуждали значимость произведений Пушкина и его вклад в русскую литературу.

В Балашихинском подразделении колледжа «Центр гидрометеорологии и аэронавигации» преподаватель русского языка и литературы провела урок в форме литературно-музыкального салона, посвященный адресатам любовной лирики поэта. Студенты Ногинского центра «Энергия» приняли участие в марафоне, читая стихи Пушкина и инсценировав его произведения.

Активные студенты были награждены за участие в мероприятиях, подчеркивая важность творчества Пушкина для русской культуры. Администрация колледжа выразила благодарность всем преподавателям и организаторам за проведение праздничных мероприятий.

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