Подмосковный фермер освоил грант «Агротуризм»

Глава крестьянско-фермерского хозяйства Ж. А. Джаппуева из городского округа Наро-Фоминск, представившая проект развития сельского туризма «ГОРЫГОРОД», завершила освоение средств в рамках гранта «Агротуризм», полученного в 2024 году, сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В хозяйстве реализованы все планы: установлена сплит-система, приобретены весы, холодильная и морозильные камеры, садовый трактор, пароконвектомат, оборудование для производства хлеба и хлебобулочных изделий, месильно-перемешивающая и очистительная машины, детский игровой комплекс, кухонная мебель, промышленная мойка высокого давления, триммер, мотокультиватор, а также комплект навесного оборудования для садовой техники. На территории фермы в деревне Алексеевка гости могут угоститься национальное балкарское блюдом — хычинами, пиццей с собственным сыром, колбасами, айраном и молоком.

Программа «Агротуризм» стартовала в 2022 году. Отбор проектов для предоставления, в рамках которого фермерские хозяйства могут получить поддержку до 10 млн рублей на развитие туристической отрасли, осуществляет Минсельхоз РФ. Как ранее отмечали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, в этом году поддержку получат 4 фермера из следующих городских округов и муниципалитетов: Зарайск, Луховицы, Серпухов и Дмитров.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.