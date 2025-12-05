Подмосковный депутат призвал жителей голосовать за молодежные города ЦФО

Руководитель шатурской Ассоциации ветеранов СВО, депутат совета депутатов муниципального округа Шатура Василий Карпов поддержал голосование в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» за города ЦФО. Так, Смоленск претендует на звание «Молодежная столица России», а Елец — на звание «Город молодежи».

«Поддерживаю город Смоленск в борьбе за титул молодежной столицы России! Смоленск — один из древнейших городов нашей страны, входящий в топ-10 старейших городов России и ведущий свою богатую историю с 863 года, ее западный форпост. В 2025 году Смоленск вошел в число городов, претендующих на звание „Молодежная столица России 2026“. Это единственный представитель ЦФО!» — написал Карпов в своем Telegram-канале.

А за звание «Город молодежи» борется Елец в Липецкой области — один из древнейших городов России. В этом году он отпраздновал свое 879-летие. В сентябре текущего года в рамках Всероссийского конкурса программ комплексного развития в субъектах РФ «Регион для молодых» в Ельце был открыт современный центр молодежи.

Оба звания присуждаются в рамках Всероссийской премии молодежных достижений «Время молодых» Росмолодежи. В премии определяются города с наиболее выдающимися достижениями и масштабными планами по совершенствованию сферы молодежной политики города и региона в целом.

По правилам конкурса жители городов-номинантов не могут голосовать за свой населенный пункт. Поддержать Елец и Смоленск можно на голосовании, которое продлится до 19 декабря на портале «Госуслуги» по ссылке: https://pos.gosuslugi.ru/lkp/polls/558552/.