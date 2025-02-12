Подмосковный архитектор принял участие в международном форуме «Казаныш»

Главный архитектор Московской области Александра Кузьмина приняла участие в международном архитектурно-строительном форуме «Казаныш», который проводится в Казани уже четвертый год. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Форум «Казаныш» прошел с 6 по 8 февраля и стал международной платформой, объединившей около 300 экспертов из 23 стран мира. Участниками мероприятия стало более 45 тысяч человек. Главная тема этого форума, который, по сути, продолжил октябрьский саммит стран БРИКС в Казани — «Единство разнообразия».

«Перед городами встают одни и те же вызовы и задачи. И в поисках лучшего решения нет ничего более эффективного, чем обмен опытом, коллаборации и сотрудничество», — говорится в манифесте форума.

Системные вызовы и главные векторы устойчивого развития обсудили представители России, Бразилии, Китая, Индии, Ирана, Эфиопии, Египта, Индонезии и других стран. В рамках пленарной сессии, посвященной вызовам и задачам, стоящим сегодня перед главными архитекторами городов и регионов России, участники обсудили рост жилищного строительства и необходимость создания всех видов инфраструктур, сохранение территорий промышленности, создание рекреаций, сохранение архитектурной идентичности городов и другие актуальные вопросы отрасли.

Уникальный опыт Московской области представила главный архитектор региона, Александра Кузьмина. Подмосковье является одним из передовых регионов по цифровизации и стандартизации госуслуг, и сегодня цифровые технологии являются эффективным инструментом градостроительной деятельности.

В 2016 году была создана единая информационная система обеспечения градостроительной деятельности (ИСОГД), которая объединила разрозненные архивы муниципалитетов в единую цифровую платформу. Это позволило отказаться от бумажного документооборота и упростить доступ к градостроительным данным.

В последующие годы Московская область активно развивала цифровые сервисы. Одним из ключевых достижений стало создание Геопортала Подмосковья, который ежегодно обрабатывает 4,5 миллиона запросов.

Этот инструмент позволяет пользователям самостоятельно анализировать информацию о земельных участках с учетом градостроительных ограничений, инженерных сетей и других факторов. На 2025 год запланирован полный переход на цифровой проект планировки территории, что исключит ручной ввод тысяч параметров и значительно ускорит процесс согласования.

«Опыт цифровизации Московской области вызывает устойчивый интерес у коллег из других регионов и стран. Мы ежегодно представляем результаты внедрения цифровых решений, делимся не только успешными кейсами, но и анализируем ошибки, чтобы другие города могли учесть наш опыт. Такой подход способствует формированию единой среды для обмена передовыми практиками и повышению эффективности управления в сфере градостроительства и архитектуры», — рассказала Александра Кузьмина.

В рамках форума «Казаныш» Кузьмина также приняла участие в первом заседании комитета по архитектуре и городскому развитию Ассоциации городов и муниципалитетов стран БРИКС+.

В мероприятии приняли участие более 40 главных архитекторов городов-миллионников из России, Китая, Бразилии, Ирана, Турции и других стран БРИКС+. В целом Ассоциация городов и муниципалитетов стран БРИКС+, созданная по инициативе России в 2024 году, объединяет 20 стран и более 18 260 городов на трех континентах.

Целью комитета является обмен знаниями и технологиями в архитектуре и градостроительстве, развитие международных образовательных программ и упрощение участия зарубежных архитектурных бюро в конкурсах.

На заседании участники подписали меморандум о сотрудничестве, направленный на улучшение качества жизни 2,6 млрд человек — одной трети населения мира.

В России градостроительная деятельность разделена между тремя ведомствами: министерством экономического развития, министерством строительства и министерством культуры. В результате получается довольно сложная структура пространственного планирования. Было бы полезно изучить опыт других стран и найти, возможно, более эффективные решения. Кроме того, такая ассоциация может способствовать организации профессиональных стажировок, экскурсий для обмена опытом и встреч для более глубокого анализа градостроительных стратегий.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.