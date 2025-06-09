Подмосковных производителей ждут в эксперименте по маркировке напитков

В России стартовал эксперимент по маркировке растворимых и завариваемых напитков, расфасованных в потребительскую упаковку. Постановление правительства № 809 от 31 мая 2025 года опубликовано на официальном портале правовой информации и регламентирует проведения данного проекта. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Подмосковья.

В список товаров, попадающих под эксперимент, входят различные напитки и ингредиенты для их приготовления. Это кофе (жареный и нежареный, с кофеином и без, включая заменители с кофеином), чай с и без добавок, мате — парагвайский чай, сухие растительные компоненты для приготовления напитков (листья, семена, плоды и прочие части), какао-порошок, продукты с добавлением сахара, смеси и концентраты для приготовления кофе-, чай-, или мате-напитков, а также обжаренный цикорий и другие заменители кофе. В список также входят пищевые продукты, используемые для приготовления напитков.

Эксперимент является добровольным и продлится до 31 августа 2025 года. По итогам пилотного проекта будет принято решение о возможном введении обязательной маркировки для данной категории товаров. Для участия необходимо направить заявку по адресу электронной почты: brdrinks@crpt.ru. Детальную информацию о пилотном проекте можно найти на официальном сайте системы «Честный ЗНАК», где опубликованы все условия и инструкции.

Эксперимент призван повысить прослеживаемость продукции, уменьшить контрафакт и обеспечить более эффективный контроль за качеством напитков на рынке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.