Подмосковных производителей приглашают на вебинар в онлайн-формате

Российский экспортный центр приглашает представителей заинтересованных компаний-экспортеров из Подмосковья на вебинар в онлайн-формате, который пройдет 29 мая, начало в 10:00. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Тема мероприятия: «В сердце Ханоя! 7 секретов успешных продаж: от дегустации до контракта. Почему вьетнамцы выбирают российские товары АПК». Регистрация доступна по ссылке. Эксперты разберут специфику вьетнамского рынка, традиционные вкусовые предпочтения местного населения, особенности потребительского поведения и эффективных маркетинговых стратегий. Спикеры расскажут о популярных категориях продуктов среди вьетнамских потребителей, оптимальных каналах продвижения и способах адаптации маркетинговой стратегии под локальный рынок.

В ведомстве отметили, что больше информации об отраслевых мероприятиях подмосковные компании могут получить в Telegram-чате «Экспорт продукции АПК МО». Для подключения в чат необходимо перейти по ссылке и нажать «подать заявку».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов работать по привлечению инвесторов и выстраивать с ними коммуникацию.

«Те территории, которые сегодня не имеют, может быть, заметных проектов в части привлечения инвесторов, — прошу на это обращать внимание», — сказал Воробьев.