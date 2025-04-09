Подмосковных предпринимателей приглашают на международный бизнес-форум

С 2 по 5 июня в центре международной торговли пройдет «Неделя Российского Ритейла» — одно из крупнейших и наиболее значимых мероприятий на российском рынке розничной торговли. Ожидается, что мероприятие соберет более 8 000 участников, включая более 500 федеральных и региональных розничных сетей, поставщиков FMCG продукции, разработки IT-решений и многих других. Это уже 11-й раз, когда форум собирает специалистов и экспертов для обсуждения актуальных трендов и новшеств в ритейле. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В этом году деловая программа форума охватит все ключевые аспекты розничной торговли, включая логистику, маркетинг, финансы и E-commerce, а также технологии, инновации и клиентский опыт. Особое внимание будет уделено теме Wine Retail, где участники смогут оценить нововведения в виноторговле и продукцию российских виноделов на специализированных стендах.

Форум также представит экспозону, где более 130 участников продемонстрируют свои технологические решения и новинки для ритейла. Это станет отличной платформой для деловых переговоров и установления новых контактов. Так же в рамках мероприятия пройдет награждение победителей профессиональных отраслевых конкурсов RETAIL WEEK AWARDS и «Торговля России - 2025», что подчеркнет достижения участников на российском рынке.

Представители крупнейших торговых сетей и маркетплейсов, таких как X5 Group, Магнит, Лента, Wildberries, Яндекс, Ozon и другие, отметят свое участие в программе, что сделает форум важным связующим звеном для всех участников потребительского рынка.

Ознакомиться с полной программой мероприятия можно на сайте форума.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что доля сельского хозяйства в Московской области невелика, но оно очень важно для развития.

«В Московской области доля сельского хозяйства невелика, но имиджево очень заметна, потому что на удаленных территориях абсолютное большинство людей так или иначе связаны с землей или с переработкой того, что <…> дает урожай. <…> Приятно, что мы каждый год ставим рекорды», — сказал Воробьев.