Подмосковные журналисты могут поучаствовать в конкурсе «Семья и будущее России-2024»

Стартовал Всероссийский конкурс материалов и социальных проектов на семейную тематику «Семья и будущее России-2024». Принять участие в нем могут журналисты зарегистрированных федеральных, региональных и муниципальных СМИ, а также представители вузов. Организатором конкурса является фонд Андрея Первозваного при поддержке факультета журналистики МГУ им. М.В. Ломоносова и фонда целевого капитала «Истоки».

Конкурс проводится в номинациях «Печатные СМИ», «Интернет-СМИ», «Радио», «ТВ», «Молодой журналист», «Социальные проекты» и «Научные работы».

Для номинаций «Печатные СМИ», «Интернет-СМИ», «Радио», «ТВ» работы (3 в одной заявке) должны быть размещены в СМИ в период с 15 июня 2023 года до 15 июля 2024 года.

А для номинаций «Социальные проекты», «Научные работы» научные материалы и проекты (1 и более) должны быть созданы, реализованы в период с 1 января 2022 года до 15 июня 2024 года.

Номинация «Молодой журналист» впервые утверждена в текущем году. В ней могут принять участие авторы от 18 до 30 лет из всех видов СМИ. Авторам нужно будет подтвердить свой возраст. Заявитель должен представить краткую информацию о своем опыте и мотивах работы с социальной тематикой и прикрепить ссылку на не менее чем один авторский материал по социальной тематике. Работы должны быть размещены в СМИ в период с 15 июня 2023 года до 15 июля 2024 года

Работы на конкурс принимаются до 25 июля 2024 г. Ссылки и материалы в файлообменниках должны быть доступны до 01.12.2024 года.

Более 160 участников конкурса станут финалистами и будут приглашены в Москву 24-27 октября 2024 года на традиционную трехдневную конференцию (проезд и питание за счет участника, проживание – за счет организаторов).

Более 50 финалистов станут лауреатами основных и специальных призов.

Общий призовой фонд - 1 млн рублей (выделяется Всероссийской программой «Святость материнства» фонда Андрея Первозванного). Денежные призы выплачиваются за 1, 2, 3 место в каждой номинации, также денежный приз получают участники, отмеченные спецпризами председателя жюри конкурса.

Заявку может подать один автор (коллективные заявки не принимаются). В заявке должно быть 3 материала. Количество заявок на участие в конкурсе от одного СМИ не ограничено.

Регистрационный номер заявки организаторы высылают на электронную почту в течение 2 недель после обработки данных.

Для участия необходимо заполнить заявку-анкету заявителя в «Google Формы» по ссылке. Доступ к заявкам откроется после официального объявления на сайте фонда Андрея Первозванного.