Подмосковные волонтеры помогли в организации муниципальных выборов в Подмосковье

В минувшие выходные в Московской области состоялись выборы депутатов в муниципальные советы. Голосование прошло в 25 городских округах, а еще в трех провели довыборы. О своем участии в избирательном процессе рассказали активисты МГЕР на пресс-конференции, которая прошла в Информационном центре ЦИК, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии «Единая Россия».

Во встрече приняли участие Александр Панкратов и Александр Владимиров из Жуковского. Оба молодых человека в этом году являются членами избирательных комиссий в своих городах, при этом имея за плечами большой опыт добровольчества.

«Молодая Гвардия» вовлечена во все общественно-политические процессы современной России. Эти ребята были одними из первых, кто с началом СВО отправились в Ростов и ЛДНР помогать мирным жителям и участвовать в сборе гуманитарной помощи, они первые поехали в Курск. Сейчас они вернулись в свои города, чтобы принять участие в организации голосования. И таких ребят немало — наши активисты работали наблюдателями, волонтерами, членами УИКов, а кто-то избирался сам. За молодежью будущее, поэтому одна из главных наши задач — привлечь молодое поколение для участия в политической деятельности», — отметила руководитель Московского областного регионального отделения МГЕР, депутат Совета депутатов Серпухова Диана Алумянц.

Александр Владимиров уже в 18 лет отправился в Мариуполь в составе волонтерского отряда, в этом году активно помогал жителям Курска. Александр Панкратов участвует в добровольческой деятельности с самого начала СВО: работал в Купянске, Донецке, Мариуполе, Курской области.

Он рассказал о реализации своих инициатив. В рамках проекта «Дроны Победы» он занимается обучением всех, кто интересуется беспилотниками, также проект включает в себя сборку и передачу летательных аппаратов военнослужащим, которые в настоящее время на передовой.

В этом году оба впервые приняли участие в выборном процессе.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что каждому избирателю должно быть удобно.

«Я очень надеюсь, что все необходимые мероприятия по организации голосования <…> будут реализованы, обеспечены. Каждому избирателю должно быть удобно прийти проголосовать или сделать это дистанционно», — подчеркнул губернатор.