Подмосковные ветеринары спасли попавшую под машину собаку

Врачи Клинской участковой ветеринарной лечебницы с помощью операции вернули собаке возможность снова ходить. При осмотре специалисты выявили, что животное не опирается на тазовую правую конечность. В итоге был поставлен диагноз — оскольчатый перелом берцовых костей, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Врачи Клинской лечебницы сразу же провели рентгенографию поврежденной конечности, а по ее результатам — хирургическую операцию — остеосинтез. Благодаря техническому оснащению и высококвалифицированным специалистам операция прошла успешно: животное уже проходит послеоперационное лечение и идет на поправку.



Специалисты Госветслужбы региона рекомендуют быть осмотрительными во время выгула четвероногих друзей.

Записаться на прием в государственную ветеринарную клинику можно через региональный портал госуслуг или по номеру телефона единого контакт-центра: +7 (495) 668-01-25.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.