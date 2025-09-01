Подмосковные учреждения в День знаний приняли более 100 тысяч первоклассников

В новом учебном году в Балашихе, Люберцах, Сергиево-Посадском округе и по всему Подмосковью за парты сели десятки тысяч школьников. В рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия» и партийного проекта «Новая школа» в День знаний открыли двери новые современные образовательные учреждения и школы после капитального ремонта, сообщил пресс-служба подмосковного отделения партии.

В Балашихе распахнули свои двери новая школа на 1320 мест в жилом комплексе «Героев», а также школы № 32 и гимназия № 1 им. А. В. Баландина после капитального ремонта. В Люберцах после обновления начали работу школа № 28 в Коренево, гимназия № 5 и новый воспитательно-образовательный комплекс «Успех» на 1200 мест в микрорайоне Дзержинский. Также состоялось открытие после капитального ремонта средней общеобразовательной школы № 8 в Пересвете.

На торжественных линейках со словами приветствия выступили председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, депутаты Государственной Думы, а также депутаты Мособлдумы и руководители местных отделений «Единой России».

«Сегодня мы ставим перед собой амбициозные задачи и достигаем их. Наше образование — одно из лучших в стране, а 26 новых школ и 57 отремонтированных объектов — это результат, превосходящий показатели по всей России. И все это — к началу учебного года», — подчеркнул Игорь Брынцалов.

В Люберцах депутат Мособлдумы, региональный координатор проекта «Новая школа» Лидия Антонова поздравила ребят с новым учебным годом и поблагодарила учителей за верность профессии.

«Дорогие ребята, вы сегодня пришли в обновленную гимназию № 5, известную своими талантливыми выпускниками и уважением к учителям. Первоклассникам желаю быть достойными примера старших, а выпускникам — уверенно идти к своим целям. Хочу поблагодарить команду округа и педагогический коллектив во главе с Ларисой Левушкиной за преданность профессии. Это начало нового, эффективного учебного года! В этом году в Люберцах в первый класс пошли свыше 5900 ребят», — заявила Лидия Антонова.

Депутат Государственной Думы Сергей Пахомов в Сергиево-Посадском округе отметил высокие достижения региональных школ и напомнил, что знания — это главные инвестиции в себя и свое будущее.

Новые и отремонтированные школы оснащены современным оборудованием: спортивными и актовыми залами, библиотеками, столовыми и специализированными кабинетами. В ходе капитального ремонта полностью обновлены кровли, фасады и инженерные коммуникации, а также создана безбарьерная среда.

В 28 образовательных учреждениях Сергиево-Посадского округа за парты сели более 26500 учащихся, в том числе 2250 первоклассников и свыше 2000 студентов.

Напомним, что в течение лета депутаты Мособлдумы контролировали ход строительства и ремонта школ. К 1 сентября в Подмосковье открылись 26 новых школ и 57 учреждений после капитального ремонта.

