Подмосковные учителя русского языка могут поучаствовать в «Пушкинском диктанте»

В рамках Пушкинского дня и Дня русского языка 6 июня пройдет методический семинар для учителей русского языка и литературы «Пушкинский диктант». Организатором выступает отдел содержания образования корпоративного университета развития образования (КУРО), сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В рамках семинара учителя напишут диагностический диктант, составленный на основе текстов Александра Пушкина. Это позволит не только проверить уровень грамотности, но и разобрать сложные вопросы правописания, заложенные в тексте. После диктанта будет проведен анонимный опрос, который поможет определить процент участников, допустивших ошибки в орфограммах и пунктограммах.

Мероприятие направлено на выявление профессиональных дефицитов и дальнейшее совершенствование предметных знаний учителей. Семинар пройдет в дистанционном формате с 14:00 до 15:00.

Для участия необходимо подключиться по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что важно в обучении детей самим учиться новому. Раньше были совершенно другие методики и реальность, а сейчас, в XXI веке, бурно развиваются современные технологии, а онлайн-обучение уже давно не является диковинкой.

«Оно (улучшение показателей образования в регионе — ред.) происходит тогда, когда мы работаем сообща, когда мы не ленимся учиться. Учиться новому, учиться полезному, учиться современному», — сказал Воробьев.