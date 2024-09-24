Подмосковные студенты выступили в полуфинале конкурса «Большая перемена»

В Липецке прошел полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена», в котором приняли участие студенты подмосковных филиалов Государственного социально-гуманитарного университета — 9 студентов егорьевского колледжа педагогики и искусства и 20 студентов Зарайского педагогического колледжа. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

В течение пяти дней участники проходили интенсивную образовательную программу, посещали лекции и мастер-классы, а также работали над проектами в рамках коллективного проектирования. Так как мероприятие было приурочено к Году семьи в России, основной темой конкурсных испытаний стал семейный бизнес. Студенты разрабатывали решения для социальных проблем и представляли свои идеи экспертам.

«Для наших студентов участие в „Большой перемене“ — это огромный шаг в развитии как профессиональных, так и личных навыков. Они проявили себя как настоящие лидеры, способные решать важные социальные задачи. Теперь с нетерпением ждем результатов финала!» — прокомментировал представитель ГСГУ.

Результаты полуфинала будут объявлены в октябре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность задачи оснащения колледжей новейшим оборудованием и приглашения опытных наставников.

«Половина школьников после 9 класса поступает в колледжи, всего их у нас в Подмосковье 40. Работаем над тем, чтобы получать образование в колледже было престижно. Важно, чтобы ребята могли получать специальность на современном оборудовании, с опытными наставниками и стать профессионалами своего дела», — пояснил губернатор.