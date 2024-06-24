Подмосковные студенты стали волонтерами на Международной выставке-форуме «Россия»

Волонтеры колледжа «Подмосковье» приняли участие в Международной выставке-форуме «Россия», которая прошла на ВДНХ в Москве. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Когда возникала необходимость, студенты оперативно направлялись в павильоны и на точки, где требовалась дополнительная помощь. Задания, стоящие перед ними, были не только интересными, но и требовали творческого подхода.

Некоторые учащиеся взяли на себя роль пресс-службы, вступая в диалог с посетителями и другими волонтерами, в то время как другие занимались организацией потоков у главной сцены и помогали посетителям ориентироваться на территории выставки-форума.

«Участие в таких мероприятиях позволило волонтерам получить ценный опыт общения с незнакомыми людьми, развить коммуникативные навыки и, конечно, насладиться красотой и масштабами самой выставки», — добавили в ведомстве.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.