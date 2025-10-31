Подмосковные студенты приняли участие во Всероссийском проекте на Байконуре

Студенты губернского колледжа приняли участие в масштабном проекте «Космическая экспедиция Первых — 2025». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Заключительный этап Всероссийского проекта «Космическая экспедиция Первых 2025», экскурсионная программа для 100 победителей, прошел на знаменитом космодроме Байконур. Студенты колледжа выступили в роли вожатых.

Во время экскурсии участники посетили музей космодрома, где изучили этапы развития отечественной космонавтики. Они осмотрели «Дома легенд», в которых жили конструктор Сергей Королев и первый космонавт Юрий Гагарин. Активисты также познакомились с макетом орбитального корабля «Буран», — одной из крупнейших разработок в космической программе СССР.

В колледже отметили, участие в экспедиции на Байконур помогло студентам ознакомиться с достижениями отечественной космонавтики и осознать значимость вклада российских ученых и инженеров, укрепить чувство гордости за страну и пробудить интерес к научно-техническому развитию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.