Подмосковные студенты представили профкомпетенции на фестивале профессий

Студенты, волонтеры и амбассадоры профессионалитета Подмосковного колледжа «Энергия» структурных подразделениях городских округов Реутова, Балашихи и Богородского г. о. приняли участие в фестивале профессий «Путь навыков», который прошел в ДК «Балашиха». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Центр опережающей подготовки организовал масштабное мероприятие, в рамках которого на 20 площадках образовательные организации региона представили интерактивные мастер-классы по различным профессиям и специальностям.

Амбассадоры «Профессионалитета» и студенты Реутовской площадки центра оборонно-промышленной подготовки предложили школьникам Балашихи попробовать свои силы в компетенциях: аддитивные технологии, монтаж и обслуживание РЭА, сварочное производство, технологии индустрии красоты. Команда амбассадоров продемонстрировали особенности профессиональной деятельности по специальностям федерального проекта, познакомили подрастающее поколение с актуальными специальностями, рассказали о необходимых профессиональных навыках и умениях и поделились личным опытом обучения практическими навыками. Студенты Балашихинского центра подготовки сферы услуг с блеском представили специальность «Техническое обслуживание и ремонт двигателей, систем и агрегатов автомобилей», вызвав живой интерес среди школьников к профессии, входящей в ТОП-50.

Ногинское подразделение — центр информационно-технологической подготовки — продемонстрировал мастер-класс по компетенции «Электромонтаж».

Обучающиеся с большим интересом выслушали наших студентов и преподавателей о профессиях связанных с электрической энергией. Школьники произвели монтаж простейших электрических схем. Некоторые ребята справились с большим успехом. Студенты и преподаватели Балашихинского подразделения — центр инженерного программирования в рамках фестиваля провели мастер-класс для школьников по специальности «Дизайн» (по отраслям).

Гостям дали возможность попробовать себя в роли Дизайнера. Под руководством опытных наставников и при поддержке студентов-волонтеров школьники подготовили макет визитной карточки. В ходе творческой работы преподаватель поделилась секретами дизайнерского искусства. Преподаватели и студенты центра гидрометеорологии и аэронавигации провели мастер-классы по компетенциям «Метеонаблюдения», «Экологическая безопасность. Лабораторный химический анализ» и «Строительство магистральных линий». У ребят была возможность ощутить себя в роли метеоролога, аэролога, эколога, лаборанта химического анализа и специалиста телекоммуникаций. Ни один из ребят не остался в стороне, каждый нашел дело по душе.

Юные специалисты из Электроуглинского центра строительно-логистической подготовки также поучаствовали в данном фестивале и представили учащимся 8-10 классов компетенцию по направлению «Малярные и декоративные работы». Они провели мастер-класс по нанесению декоротивных материалов и ответили ребятам на все интересующие их вопросы. Студенты и преподаватели подразделения Балашихи — центра технологического машиностроения — в рамках фестиваля провели мастер-класс для школьников по специальности «Поварское и кондитерское дело». Школьникам дали возможность попробовать себя в роли поваров. Под руководством опытных наставников и при поддержке студентов школьники попробовали приготовить блины и мороженое. ЦМП приняли участие в Фестивале «Путь навыков». День был насыщенный и интересный. Студенты показывали свое мастерство ребятам из местных школ.

Преподаватели рассказывали и показывали свои профессиональные навыки. Центр медицинской подготовки также принял участие в фестивале «Путь навыков», где будущие медики показывали свое мастерство ребятам из местных школ, показывая свои профессиональные навыки оказания первой медицинской помощи и искусства десмургии.

Фестиваль профессий «Путь навыков» — это целый комплекс мероприятий, на которых образовательные организации демонстрируют особенности профессиональной деятельности, знакомят подрастающее поколение с актуальными специальностями, рассказывают о необходимых профессиональных навыках и умениях, а также осуществляют подбор потенциальных кадров среди наиболее подготовленной и мотивированной молодежи. Основная задача фестиваля: подготовка школьников к профессиональному самоопределению. Фестиваль дает учащимся 8-9 классов уникальную возможность не только прикоснуться к миру той или иной профессиональной деятельности, но и пообщаться со студентами и преподавателями.

Волонтеры, студенты колледжа, команда амбассадоров ФП «Профессионалитет» активно помогали преподавателям специальных дисциплин и мастерам производственного обучения проводить мастер-классы.

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.