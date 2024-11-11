Подмосковные студенты познакомились с творчеством Александры Пахмутовой

В рамках празднования 95-летия со дня рождения народной артистки СССР, Героя социалистического труда Александры Пахмутовой в структурных подразделениях Реутова, Балашихи и Богородского округах Подмосковного колледжа «Энергия» прошли внеклассные мероприятия в формате «музыкальное бинго». Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Обучающихся 1 курса познакомили с творчеством, рассказали им историю жизни выдающегося композитора современности. Студенты с особым интересом приняли участие в музыкальном бинго и в игре, посвященной музыкальному таланту Александры Пахмутовой, а также поделились своими впечатлениями и узнали много нового.

Также ребята узнали, что музыка Александры Пахмутовой — символ советской эпохи, на музыкальных произведение композитора выросло не одно поколение. Ее композиции исполняли первые звезды СССР, ее шлягеры звучали на всех радиостанциях Советского союза.

В завершении мероприятия студенты сделали вывод о том, что эта хрупкая женщина написала музыку к 400 песням, 20 фильмам, а также концерты, сюиты и даже музыку к балету.

«Мы восхищаемся творчеством Александры Николаевны и вместе со всей страной поздравляем ее с 95-летием!» — поделились первокурсники своими впечатлениями в завершении мероприятия.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что в регионе работает большое количество сильных педагогических коллективов.

При этом, по словам главы региона, система образования Подмосковья постоянно развивается.