Подмосковные студенты посетили военно-патриотический парк «Патриот»

Парк «Патриот» представляет собой территорию, на которой размещены музеи и экспозиции, посвященные военной истории России. В ходе экскурсии студенты посетили музей авиации, включая авиабазу «Кубинка», где представлены образцы военной авиатехники. Также они осмотрели музей бронетанковой техники, в котором представлены различные модели боевых машин, и музей артиллерии, где экспозиция посвящена истории развития артиллерии в России. На территории парка расположены современные спортивные сооружения.

В рамках посещения парка студенты также ознакомились с музеем «Дорога памяти». Этот музейный комплекс включает залы с мемориальными экспозициями и выставками, посвященными событиям Великой Отечественной войны. В музее представлены мультимедийные хронологические ленты, отражающие события каждого дня войны.

Экскурсия позволила студентам ознакомиться с образцами военной техники и экспозициями, посвященными военной истории России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что на русской земле до сих пор многое напоминает о событиях Великой Отечественной войны.

«Здесь было пролито много крови бойцами нашей армии, партизанами, местными жителями во время оккупации. Все понимаем, что патриотический настрой и уважение к героям сегодня важны как никогда. Мы стараемся поддерживать бойцов <…>, направлять им самую современную технику, амуницию. Заботимся о родных и близких, которые переживают за них дома. И наша задача — продолжать строить, ремонтировать, обновлять инфраструктуру наших городов, чтобы бойцы по возвращении с передовой видели перемены к лучшему и знали, что все было не зря», — сказал губернатор.