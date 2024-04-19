Подмосковные студенты помогают разнообразить досуг детей из Белгорода

В конце марта в Подмосковье прибыли около 400 детей и родителей из Белгородской области. Их разместили в детских оздоровительных лагерях. В Клину с ребятами работают вожатые студенческих отрядов Московской области. Об этом сообщает пресс-служба МИСК Подмосковья.

«Сейчас самое главное — обеспечить безопасное и комфортное пребывание детей из Белгорода на территории Московской области. На вокзале в Подольске их встретили наши волонтеры Подмосковья, потом в работу включились активисты РСО, которые подготовили для наших гостей насыщенную программу. Молодые вожатые погружают малышей в дружескую атмосферу, проводят игры на командообразование, дискотеки, фестивали, организовывают разные образовалки, конкурсы, квизы, викторины», — отметила министр информационных и социальных коммуникаций Екатерина Швилидзе.

Досуг не ограничивается только стенами лагеря, вместе с вожатыми Российских студенческих отрядов Московской области дети выезжают на увлекательные экскурсии.

«Студенческие отряды Московской области всегда готовы помочь в трудную минуту. На школе вожатых мы готовим ребят к работе с детьми, оказавшихся даже в такой сложной ситуации. Наши студенты помогают адаптироваться детям и раскрыть их таланты», — отметил командир Московского областного регионального отделения РСО Павел Ковалев.

«Ребята очень классные— ответственные, отзывчивые, талантливые, веселые, всегда готовы помочь друг другу. Мы стараемся подарить детишкам как можно больше положительных эмоций, организовываем интересные мероприятия, много общаемся», — отметил Влад Пономарев, боец студенческого педагогического отряда «Алатырь».

Молодежная общероссийская общественная организация «Российские Студенческие Отряды» — крупнейшая молодежная организация страны, которая временно трудоустраивает более 200 тыс. молодых людей из 81 субъекта РФ, занимается патриотическим воспитанием и развивает творческий и спортивный потенциал молодежи.

Движение студенческих отрядов в Московской области начало свою работу в 2020 году, за все время численность движения достигла более 5 тыс. активистов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что детей и родителей из Белгородской области, которые приехали в Подмосковье, обеспечат всем необходимым.

Глава региона отметил, что в регион приехали почти 400 родителей и детей, поскольку в Белгороде небезопасно и продолжаются атаки ВСУ на жилые районы.