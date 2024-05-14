Подмосковные студенты подготовили флешмоб ко дню медицинской сестры

«Поздравление получилось добрым и теплым. Наши студенты — молодцы! Их идеи всегда отличаются оригинальностью и творческим подходом. Со стороны профсоюза с удовольствием поддерживаем активистов и их инициативы», — отметила председатель областного профсоюза работников здравоохранения РФ Нина Суслонова.



В рамках флешмоба ребята рассказали, почему они видят себя в медицинской профессии, подготовили танцевальные номера и украсили территории больниц тематическими рисунками на асфальте. Отметим, что накануне праздника поздравления звучали практически в каждом медучреждении Московской области, а сам ролик стал по-настоящему вирусным в профессиональных кругах. Его посмотрели в медучреждениях Видного, Электрогорска, Щелкова, Раменского, Истры, Сергиева Посада и многих других. Охват составил более 5,5 тыс. человек.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.