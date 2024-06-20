Подмосковные студенты передали комплекс радио-электронной борьбы участникам СВО

сегодня в 14:02

В рамках акции гуманитарной помощи в Подмосковном колледже «Энергия» был открыт добровольный сбор средств для оказания помощи военнослужащим 4 полка Орденов Суворова, Жукова, Ленина и Октябрьской Революции, Краснознаменная дивизии оперативного назначения имени Ф. Э. Дзержинского, участвующим в СВО. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

По согласованию с командованием полка был приобретен комплекс радио-электронной борьбы «Модуль База».

В торжественной обстановке педагоги, работники и обучающиеся СП ЦТМ передали приобретенное оборудование представителям 4 полка оперативного назначения.

В ведомстве добавили, что центры сбора гуманитарной помощи #Мывместе открыты во всех структурных подразделениях колледжа. Педагоги и студенты на постоянной основе организовывает работу по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих в зоне СВО.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что важно поставлять на передовую все, что там необходимо.

«Это могут быть оснащение, дополнительная одежда и оборудование, и печки, и продукты, и рисунки», — сказал Воробьев.