Подмосковные студенты могут принять участие в конкурсе «Потомки великих мастеров»

Стартовал Всероссийский фестиваль-конкурс «Потомки великих мастеров», направленный на сохранение и популяризацию богатейшего наследия традиционной культуры народов России. К участию приглашаются студенты колледжей и вузов в возрасте от 16 до 35 лет, сообщает пресс-служба министерства образования Московской области.

Участники могут проявить свои таланты и представить работы в 15 номинациях, охватывающих разнообразные виды искусства: от художественной обработки металла и дерева до керамики, этномоды и фольклорного исполнительства.

Заочный этап конкурса проходит до 15 мая 2025 года, после чего лучшие студенты встретятся на очном финале, который пройдет с 25 по 29 июня в Омске — молодежной столице России 2025.

Чтобы стать участником заочного этапа, необходимо заполнить анкету и отправить материалы на электронную почту: vfk-mastera@yandex.ru. Более подробную информацию и положение фестиваля-конкурса можно найти на сайте.

В ведомстве отметили, что фестиваль-конкурс «Потомки великих мастеров» уже восьмой год подряд объединяет молодых талантов со всей страны. Он проходит в рамках федерального проекта «Мы вместе» национального проекта «Молодежь и дети» при поддержке Минпросвещения России и приурочен к Году защитника Отечества.

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