Подмосковные специалисты завершают восстанавливать многоквартирный дом в Мариуполе

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В Орджоникидзевском районе Мариуполя завершаются работы по восстановлению одного из многоквартирных домов, серьезно пострадавшего в результате прямых попаданий снарядов. Специалисты Управления технического надзора капитального ремонта Московской области, подведомственного Министерству жилищно-коммунального хозяйства региона, проводят приемку выполненных строительных работ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Девятиэтажное здание понесло значительные повреждения, однако благодаря проведенному комплексу ремонтно-восстановительных мероприятий жильцы вскоре смогут вернуться в безопасные и комфортные условия.

Восстановлены и усилены конструктивные элементы здания, отремонтированы фасад и рулонная кровля. Полностью обновлены системы горячего и холодного водоснабжения, центрального отопления, электроснабжения и канализации. Установлены новые оконные блоки и проведены внутренние отделочные работы.

Завершающий этап — тщательная приемка специалистами технического надзора, цель которой — убедиться, что каждый этап работ выполнен качественно и в полном соответствии с проектной документацией.

Работы проводятся Фондом капитального ремонта Московской области.

Управление технического надзора капитального ремонта Подмосковья ежедневно выезжает на объекты для оценки текущего состояния работ, проверки качества строительных материалов и соблюдения поставленных сроков.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что задача подмосковных властей — помочь с восстановлением городов и инфраструктуры в новых регионах России, чтобы люди могли постепенно вернуться к нормальной жизни.

Глава региона добавил, что строители из Московской области уже восстановили более 100 объектов в Тельмановском, Новоазовском районах и Мариуполе. Среди них — многоквартирные дома, автодороги, школы, детсады и медучреждения.