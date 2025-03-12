Подмосковные специалисты участвуют в международном фестивале отраслевой науки

IT-компания из Химок «Контроль ИТ» стала участником международного фестиваля отраслевой науки CominFest 2025. На встрече специалисты города открыли лабораторию мониторинга для студентов. Также для участников организовали научные конференции, тематический музей и многое другое, сообщает пресс-служба администрации округа.

Лаборатория компании «Контроль ИТ» — это зона учебы и обмена знаниями для студентов. Специалисты подготовили оснащение на 15 рабочих групп. Студенты могут воспользоваться современным оборудованием для мониторинга.

Также гости посетили музей истории электросвязи и познакомились с полезной информацией на стендах IT-компаний. В завершение фестиваля для гостей проведут торжественный концерт. Закрытие фестиваля пройдет 14 марта.

Компания «Контроль ИТ» — это крупнейший в России поставщик услуг по измерению качества сетей передачи данных, а также повышению эффективности использования ИТ-инфраструктуры.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона помогают стратегическим предприятиям, научным центрам и их сотрудникам.

«Хорошие дороги, транспорт, инфраструктура, школы и больницы — все это первично, когда мы говорим о привлечении талантов в регион, о комфортных условиях работы и жизни», — заявил губернатор.